Москва, 8 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Североатлантический альянс имеет агрессивный характер и не является оборонительным. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Отвечая на вопрос об отношении к планам НАТО расширить поддержку России, Грузии, а также Боснии и Герцеговины, Песков отметил, что альянс не является оборонительным, а имеет агрессивный характер.

«Вы знаете, что мы убеждены, и мы сохраняем нашу убежденность, в агрессивном характере этого альянса. Это необоронительный альянс, и любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — сказал Песков.