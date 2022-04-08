Москва, , 13:57 — REGNUM Госдума настроена на предельно конструктивное взаимодействие с правительством России. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Государственная дума была настроена предельно конструктивно. Чувствовал, что законодатели готовы к реализации поставленных главой государства задачам. Такой настрой — хорошая основа для дальнейших действий, особенно учитывая то, что вчера прозвучало немало интересных предложений и заявлений, многие из которых можно будет взять в работу», — заявил Мишустин.

Координацию взаимодействия правительства с Госдумой продолжит вести заместитель премьер-министра Дмитрий Григоренко.

«Прошу всех вас обратить внимание на поднятые представителями фракций вопросы и инициативы, которые прозвучали. Просьба внимательно их изучить», — указал Мишустин.