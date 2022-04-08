Донецк, 8 апреля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела населённого пункта Еленовка получила ранение местная жительница. Об этом 8 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что в результате обстрела вооружённых формирований Украины в Еленовке ранена жительница улицы Победы. Пострадавшая госпитализирована.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратились в штабе.