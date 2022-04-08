Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В стационарах Ленинградской области находятся 242 пациента, заболевших ковидом и внебольничной пневмонией, из них семь — на аппаратах ИВЛ, сообщили 8 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Samregion.ru Больничная палата оснащенная аппаратами ИВЛ

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В настоящий момент в Ленобласти развёрнуто 400 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, что на 50 коек меньше, чем днем ранее. На лечении в стационарах находятся 242 пациента, еще 158 коек (39,5%) свободны.

«На ИВЛ находятся семь пациентов с COVID-19», — уточнили в региональном комздраве.

За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксирован 181 новый случай инфицирования коронавирусом (+31 к предыдущему дню). Вместе с тем выписаны по выздоровлению 378 пациентов из числа ранее заболевших, зафиксировано три летальных исхода (+1). Наибольшее число новых случаев за минувший день зарегистрировано в крупных населённых пунктах, таких как Приморск (13), Сланцы (11) и Кириши (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 182 904 местных жителя. Из них выздоровели 175 527 человек. Умерло от осложнений вызванных ковидом 3452 пациента.