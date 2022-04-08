Москва, 8 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Россия по-прежнему убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Мы убеждены и сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс», — сказал Песков.

Он добавил, что любое расширение деятельности НАТО и его влияния не несёт дополнительной безопасности и стабильности в мире.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса расширят поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации России на Украине.