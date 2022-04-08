Москва, 8 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России ДмитрийПесков заявил, что опирался на последние обнародованные данные Минобороны, говоря о значительных потерях российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Конечно, на эту цифру и опиралось. Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Министерство обороны России 25 марта заявило, что 1351 российский военный погиб, свыше 3,8 тысячи ранены.

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