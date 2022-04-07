Москва, , 20:18 — REGNUM Надежду на то, что российская спецоперация на Украине завершится в скором будущем, выразил 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Sky News.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путём переговоров», — сказал Песков.

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Напомним, спецоперация на Украине проводится с целью разоружить Украину (демилитаризация) и избавить страну от нацистов (денацификация).

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