Москва, 8 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Тактические ракеты «Точка-У» не используются российскими военными. Об этом 8 апреля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, российские военные не используют ракеты «Точка-У», стоящие на вооружении украинской армии.

Именно «Точкой-У» был нанесён удар по площади у железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате чего погибли и пострадали мирные граждане.

Ранее атаку по мирным гражданам прокомментировали в Министерстве обороны РФ, заявив, что такие ракеты находятся на вооружении только у украинской армии.