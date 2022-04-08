Токио, 8 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Власти Японии объявили о включении с санкционный список новых граждан России, а также организаций. Об этом 8 апреля сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

U.S. Department of State Фумио Кисида

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По его словам, Япония, включит в санкционный список примерно 20 российских организаций, которые связаны с военной сферой. Также ограничения будут введены в отношении 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов.

Премьер рассказал, что новые санкции Японии вводятся на фоне спецоперации России на Украине.