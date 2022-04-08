Москва, 8 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри итоги переговоров с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Об этом 8 апреля сообщили в МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Сообщается, что в ходе телефонной беседы стороны провели обмен мнениями по итогам переговоров, которые прошли 4 апреля между Лавровым и делегацией министерской контактной группы ЛАГ.

Также были обсуждены результаты встречи этой группы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которая прошла 5 апреля.