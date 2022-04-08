Краснодар, 8 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в коронавирусные стационары доставили 132 человек, данные на 8 апреля опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 7 апреля, в больницы попали 122 ковид-пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории Кубани официально подтвердили 360 новых случаев заболевания COVID-19, что на 54 случая больше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 80 жителей, в Новороссийске — 34, в Динском районе — 27, в Сочи — 17. В Горячем Ключе положительный тест получили 15 человек, по 12 — в Белореченском, Северском и Тбилисском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на Кубани официально подтвержден 253 831 случая заражения коронавирусом. За всё время выздоровели 239 983 жителя. Скончались 10 745 заболевших.

На утро 8 апреля в ковид-стационарах лечатся 1 362 пациента, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 52 пациента, еще один — на ЭКМО.