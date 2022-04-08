Москва, 8 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Власти Финляндии подозревают российский самолёт в нарушении воздушного пространства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия (3)

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В министерстве обороны Финляндии заявили, что российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в районе Порвоо в Финском заливе утром 8 апреля 2022 года.

«Продолжительность предполагаемого нарушения воздушного пространства составила три минуты, а самолет, совершивший предполагаемое нарушение, принадлежал к типу Ил-96−300», — говорится в заявлении минобороны.