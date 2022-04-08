Москва, 8 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Отношения президента России Владимира Путина с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским были доверительными. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал 8 апреля журналистам на церемонии прощания с политиком.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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По словам Пескова, Путин и Жириновский часто, регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского.

«У них были очень доверительные отношения», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что идеи Жириновского — тюрколога и востоковеда — будут использованы при обучении студентов. Кроме того, лидер ЛДПР однозначно «был неким провидцем», он смог предвидеть ряд событий.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет. Церемония прощания с ним проходит 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов.

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