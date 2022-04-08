Москва, 8 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 812 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 8 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 552 447 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 746 888.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 19 человек.