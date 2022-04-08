Белград, 8 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Решение Сербии поддержать исключение России из Совета по правам человека ООН является откровенно недружественным жестом. Такое мнение высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

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«Александр Вучич продолжает свою предательскую политику. Несмотря на предупреждения российской стороны, что голосование за ее исключение из Совета по правам человека Москва будет рассматривать как недружественный акт, который поставит под угрозу двухсторонние отношения, президент Сербии уже в третий раз решил принять в ООН сторону своих западных спонсоров и сделать новый шаг к введению санкций против России», — рассказал лидер Движения Младжан Джорджевич в сообщении, опубликованном 7 апреля.

Политик напомнил, что Россия является главной защитницей интересов Сербии в ООН, и не только как гарант Резолюции 1244 СБ ООН, которая «держит Косово и Метохию с составе Сербии». «Она была защитницей и когда некоторое западные страны хотели заклеймить сербский народ клеймом геноцида», — отметил Джорджевич.

Лидер движения «Освобождение» призвал все патриотические силы встать на защиту России и выразить недовольство таким решением сербских властей.

Напомним, что 7 апреля в Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование по резолюции о приостановке членства России в Совете по правам человека. Документ поддержали 93 страны. Против антироссийской резолюции проголосовали 24 страны, 58 — воздержались.