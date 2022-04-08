Жертвами COVID-19 в Москве стали ещё 19 человек
Москва, 8 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 19 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 8 апреля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 20.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 856 человек.