Донецк, 8 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Ракетный удар по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск Донецкой Народной Республики является провокацией, устроенной украинскими силовиками. Об этом 8 апреля заявил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Он прокомментировал ракетный удар по железнодорожному вокзалу, в результате которого, по данным Украины, погибли более 30 человек, свыше ста человек пострадали.

По его словам, удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был провокацией украинских силовиков.

Ранее стало известно, что ракетный удар был нанесён советской ракетой «Точка-У», стоящей на вооружении в украинской армии. Город Краматорск находится под контролем украинских силовиков.