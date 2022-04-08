Донецк, 8 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Украинские боевики нанесли ракетный удар «Точкой-У» по Краматорску, сообщает 8 апреля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Штаб территориальной обороны ДНР Украинская ракета ТРК Точка-У. Краматорск. 2022

«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что данный устаревший советский ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и России, он активно используется украинскими боевиками.

В результате, по последним данным, погибли более 30 мирных граждан.

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