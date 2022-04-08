Краматорск, , 11:45 — REGNUM В оккупированном украинскими силовиками городе Краматорск Донецкой Народной Республики более 30 человек погибли в результате ракетного удара. Об этом 8 апреля сообщил глава правления АТ «Укрзализныця» Александр Камышин.

Ракетные комплексы «Точка-У» Владислав Фальшивомонетчик

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По его словам, результате происшествия свыше 30 человек погибли, более 100 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по площади рядом с зданием железнодорожного вокзала в Краматорске был нанесён удар ракетой «Точка-У», стоящей на вооружении у ВСУ.