Донецк, 8 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по населённому пункту Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 11:13 с украинских позиций в Новомихайловке был обстрелян населённый пункт Еленовка. По нему выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска нанесли ракетный удар по контролируемому ими Краматорску, погибли и пострадали мирные жители.