Москва, 8 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин направил приветствие по случаю открытия Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2022». Старт акции дан в Великом Новгороде, сообщается на сайте Кремля.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Вахта памяти»

Президент подчеркнул, что представители «Поискового движения России» на протяжении многих лет занимаются исключительно важным, благородным делом, чтобы установить имена павших защитников Отчизны и рассказать потомкам о подвиге их дедов и отцов.

«Это мощная, авторитетная общественная организация, объединяющая десятки тысяч неравнодушных людей, искренне любящих Родину и сберегающим память о ратных страницах истории Отечества и его героях», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году в России акция «Вахта памяти» стартовала в Южно-Сахалинске.

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