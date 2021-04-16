Москва, 16 апреля 2021, 12:04 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного мероприятия, посвящённого открытию Всероссийской акции «Вахта памяти» и пожелал успехов в их деятельности, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны работа поисковиков приобретает особое звучание.
«Патриотизм, ответственная гражданская позиция и бережное отношение к нашему историческому наследию достойны глубокого уважения», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России акция «Вахта памяти» стартовала в Южно-Сахалинске. На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.
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