Москва, 8 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Следователи возбудили новые уголовные дела по артиллерийским обстрелам Донбасса. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе СК.

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В ведомстве сообщили, что по фактам обстрелов в Донбассе 6 и 7 апреля возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

В СК отметили, что жертвами националистов становится мирное население Донбасса, в том числе дети.