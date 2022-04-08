Воронеж, 8 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки в больницы госпитализированы 78 пациентов с заражением коронавирусом, данные на 8 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 7 апреля, сообщалось о 45 новых госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе подтверждено 424 новых случая заражения коронавирусом, это на 15 случаев больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 1234 человека. Скончались от осложнений на фоне COVID-19 ещё девять пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области было официально подтверждено 373 297 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими за всё время признаны 358 659 человек. Жертвами инфекции стали 8 115 воронежцев.