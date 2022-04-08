Белгород, 8 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки 1 550 человек выписаны после лечения COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 127 739 носителей инфекции. Справились с заражением 121 558 белгородцев, скончались от осложнений 2 182 человек. В стационарах находятся 656 пациентов, лечатся амбулаторно 3 343 жителя.

Двукратные прививки от COVID-19 сделали 993 903 человек, в целом на вакцинацию подано 1 090 637 заявок.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 28 новых пациентов.