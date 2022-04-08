Краматорск, ДНР, 8 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В оккупированном украинскими силовиками городе Краматорске Донецкой Народной Республики более 30 человек погибли в результате ракетного удара. Об этом 8 апреля сообщил глава правления АТ «Укрзализныця» Александр Камышин.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, в результате происшествия свыше 30 человек погибли, более 100 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по площади рядом со зданием железнодорожного вокзала в Краматорске был нанесён удар ракетой «Точка-У», стоящей на вооружении у ВСУ.