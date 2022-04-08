Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. После отмены большинства антиковидных ограничений в театры Петербурга вернулась прежняя заполняемость залов. Об этом 8 апреля сообщили пресс-службы театров города, отмечает издание 78. ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

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В связи с улучшением эпидобстановки в Петербурге с 4 марта отменили обязательное предъявление иммунных сертификатов, а затем с 28 числа театрам и концертным организациям разрешили полностью заполнять свои залы.

Организации в сфере культуры смогли вернуться к допандемийным показателям. Так, в «Молодёжном театре на Фонтанке» отметили, что поток зрителей возрос примерно на треть. Значительные изменения к лучшему в посещении семейных и детских постановок заметили и в «Мюзик-Холле».

Об аншлагах на спектаклях сообщили в Александринском театре, труппа которого сейчас даёт спектакли в Москве, а на петербургской сцене играют артисты МХТ им. Чехова. У обоих театров залы заполнены, а все билеты проданы.

Напомним, что в Петербурге также отменили запрет на работу в ночное время с 2:00 до 6:00. Такая мера благотворно повлияла на работу общепита Петербурга.