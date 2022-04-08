Краматорск, ДНР, 8 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в подконтрольном им Краматорске, откуда проходит эвакуация населения. Об этом 8 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

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Удар нанесён ракетой «Точка-У», обломки которой упали в непосредственной близости рядом с вокзалом. В милиции подчеркнули, что советский комплекс «Точка-У» стоит на вооружении только у украинской армии и активно используется боевиками.

На фотографиях, опубликованных НМ ЛНР, показаны обломки «Точки-У» и тела погибших мирных жителей на площади рядом с вокзалом.