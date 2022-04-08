Самарская область, 16 мая, 2012, 16:32 — ИА Регнум. Сегодня в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ) открылась Всероссийская олимпиада студентов (ВСО) образовательных учреждений высшего профессионального образования (III тур) по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", сообщает корреспондент ИА REGNUM-ВолгаИнформ.

Открывая мероприятие, ректор СГЭУ Габибулла Хасаев напомнил собравшимся, что Самарский государственный экономический университет является одним из лидеров на территории Российской Федерации по подготовке специалистов по бухгалтерскому учету: "Олимпиада позволяет нам выявлять талантливых и одаренных студентов, с которыми мы в дальнейшем ведем непрерывную работу: развиваем их потенциал, привлекая их в аспирантуру, докторантуру, в научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, как в нашем университете, так и в различных отраслях экономики региона. Все наши студенты широко востребованы, практически все старшекурсники трудоустроены, - отметил ректор. Важно, что в олимпиаде участвуют все крупные высшие учебные заведения России, занимающиеся подготовкой бухгалтерских кадров от Санкт - Петербурга до Красноярска, включая три федеральных университета и один национальный исследовательский университет".

В этом году для участия в III туре заявлено 67 ребят из 24 ВУЗов России, традиционно - это студенты 4-х курсов, обучающиеся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Третий тур Всероссийской олимпиады будет проходить в СГЭУ с 16 по 18 мая. Он представляет собой финал, предусматривающий выполнение конкретных теоретических и практических заданий, в которые входят: тесты, ситуационные задачи с последующей оценкой качества, времени и других критериев. Победитель и призеры определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. Победителю присуждается I место, призерам - II, III места. После подведения итогов участникам будут присуждены премии для поддержки талантливой молодёжи, учрежденные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.