Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 743 случая заражений коронавирусом, что на 28 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 8 апреля сообщили в федеральном оперштабе. Петербург сохранил вторую позицию по заражаемости среди регионов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге за минувшие сутки скончались от COVID-19, как основной причины смерти, девять человек. Это на семь пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Такой показатель стал минимумом с начала 2022 года. Ранее абсолютный рекорд по смертности был установлен 19 октября 2020 года, когда не зафиксировали ни одного случая смерти, затем эта статистика резко начала возрастать.

При этом переболели ковидом за истекшие сутки 1873 человека. Этот показатель сократился за сутки на 65 пациентов. Пока не зафиксирован резкий спад статистики выздоровлений.

За всё время пандемии в Петербурге выявили 1 506 574 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от ковида 33 189 больных, а выздоровели 1 462 114 петербуржца.