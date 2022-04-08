Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В России в настоящее время активно развивается железнодорожный туризм. Об этом 7 апреля рассказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов в ходе конференции «PRO//Движение.Туризм», которая проходила в Санкт-Петербурге в Музее железных дорог РФ, его слова приводит пресс-служба компании.

Szd.rzd.ru Поезд

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«Каждый из наших железнодорожных туров — это результат объединения усилий РЖД, туристического сообщества и местных властей. Только при их активном участии нам удается открывать новые локации, чтобы представить регион с необычной стороны», — сказал он.

Также указывается, что в 2021 году туристические поезда курсировали по 22 маршрутам через 35 регионов страны и ими воспользовались свыше 300 тыс. пассажиров. При этом отмечается, что в 2022 году количество маршрутов и охват регионов увеличатся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спрос египетских покупателей на российские сладости и подсолнечное масло увеличился на 25% после открытия в конце 2021 года в Новом Каире павильона Made in Russia.