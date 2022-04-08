Москва, 8 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Следите за развитием событий в трансляции: «Прощание с Владимиром Жириновским — трансляция»

Церемония проходит в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. Место выбрано в связи с тем, что большую часть политической жизни Жириновский был депутатом Госдумы и работал в здании на Охотном Ряду возле Кремля.

Утром в храме Христа Спасителя состоялось заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни, политику было 75 лет.