Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, на фоне существенного снижения заболеваемости ковидом, готовятся снести временный инфекционный госпиталь, который в начале пандемии разместился в нескольких павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо».

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Это следует из опубликованного на сайте правительства города проекта постановления. Из документа следует, что «часть движимого имущества необходимо уничтожить в связи со значительным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и нецелесообразностью его дальнейшего использования». Корреспондент ИА REGNUM выяснил, что именно планируется утилизировать.

Напомним, полевой госпиталь «Ленэкспо» был развернут властями города в начале пандемии коронавируса в 2020 году. На его создание, оборудование и оснащение за время пандемии было потрачено 1,3 млрд рублей. На фоне снижения заболеваемости и госпитализаций, 14 марта 2022 года из «Ленэкспо» был выписан последний пациент.

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Как пояснил источникИА REGNUM, знакомый с ситуацией, речь идет о сносе перекрытий, которые были возведены для разделения отделений госпиталя. Медицинское оборудование, в том числе койки, которые специально закупались для «Ленэкспо», будут распределены между стационарами города.

Отметим, что согласно проекту, вместо корпусов «Ленэкспо» в этой части Васильевского острова появится восемь жилых домов высотой в пять этажей и пять семиэтажных жилых зданий, часть которых будет принадлежать к комфорт-классу. На территории также появится десятиэтажное здание торгового комплекса с апартаментами. Над проектом будущего комплекса работало архитектурное бюро «Литейная часть-91».