Каир, 8 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Спрос египетских покупателей на российские сладости и подсолнечное масло увеличился на 25% после открытия в конце 2021 года в Новом Каире павильона Made in Russia. Об этом 7 апреля сообщил Российский экспортный центр (входит в ВЭБ. РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

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«С момента открытия в Новом Каире демонстрационно-дегустационного павильона продукции Made in Russia в декабре 2021 года количество запросов от покупателей выросло на 20−25%», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что продукцию из России наиболее часто покупают крупные дистрибьютеры и органы египетской государственной власти и добавляется, что более всего покупателей интересует подсолнечное масло, мука, крупы и сладости, включая вафли и шоколад.

При этом отмечается, что дегустационно-демонстрационном павильоне агропромышленного комплекса РФ в данный момент представлена продукция 38 экспортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наноспутник для мониторинга состояния верхнего слоя атмосферы Земли — ионосферы — разработали учёные Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва.