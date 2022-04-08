Киев, 8 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил о своём прибытии на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом Хегер написал 8 апреля на своей странице в социальной сети.

Vlada.gov.sk Эдуард Хегер

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Вместе со словацким премьером на Украину прибыли председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«На встречу с президентом Владимиром Зеленским и председателем правительства Денисом Шмыгалем несу конкретные предложения помощи Украине», — отметил Хегер.

Глава словацкого правительства намерен предложить руководству Украины экспортировать пшеницу и другие злаки по железной дороге транзитом через Словакию, а также выразить поддержку от Братиславы стремлению Киева в Евросоюз. Также в повестке встречи — увеличение гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Урсула фон дер Ляйен опубликовала снимок на перроне возле поезда, отходящего в Киев.

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