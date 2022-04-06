Страсбург, Франция, , 14:20 — REGNUM Европейский союз может расширить помощь Украине, но при этом нельзя допустить распространения конфликта. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 6 апреля на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Жозеп Боррель (сс) European Parliament

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, некоторые упрекают ЕС в недостаточной помощи Украине, в связи с чем нужно задать вопрос: можно ли помогать больше.

«Да, можем. Но мы не можем становиться стороной конфликта, мы не можем допустить его распространения», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС также заявил, что содружество должно и дальше вооружать Украину, чтобы она не проиграла в конфликте с Россией.

Читайте также: Боррель объяснил, зачем ЕС продолжит вооружать Украину