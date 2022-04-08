Москва, 8 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Российское гражданство предоставлено более чем 18 тыс. человек, которые прибыли в экстренном порядке с Украины и из республик Донбасса. Об этом замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников сообщил 8 апреля в эфире радио «Милицейская волна».

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Он уточнил, что по состоянию на 30 марта Россия приняла 500 тыс. граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, включая 100 тыс. детей. Статус беженца запросили 12 человек, временное убежище — 3,7 тыс. человек. Из них 3,1 тыс. предоставили временное убежище.

«Принято более 14 тыс. заявлений о приёме в гражданство, более чем по 18 тыс. человек приняты решения о приеме в гражданство, выдано порядка 12 тыс. паспортов», — сказал Кадочников.

По данным МВД, в пунктах временного размещения находятся около 25 тыс. прибывших. Из них 10,5 тыс. — дети.

Читайте также: МЧС России доставило в Донбасс и на Украину почти 1,2 тыс. тонн гумпомощи