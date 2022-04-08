Москва, 8 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Министерство обороны России 8 апреля опубликовало видеоролик, на котором показана работа берегового ракетного комплекса «Бастион».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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В министерстве рассказали, что удар высокоточной ракетой «Оникс» был нанесен по объектам военной инфраструктуры ВСУ с побережья Чёрного моря.

В ежедневной сводке Минобороны сказано, что с использованием комплекса «Бастион» в районе населённого пункта Красносёлка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, точные удары ракет уничтожили прибывшую из резерва в Донбасс украинскую военную технику.