Москва, 8 апреля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Производство рентгеновской техники с локализацией более 80% освоил российский концерн «Алмаз-Антей». Об этом 6 апреля в ходе форума «Госзаказ» рассказал председатель правления, гендиректор концерна Ян Новиков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рентген стопы

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«Мы создали с группой разработчиков совместное предприятие по рентгеновской технике. Большая доля локализации, более 80% на первом этапе была, мы ее продолжаем увеличивать», — сказал он.

Также Новиков уточнил, что созданное производство приносит большую прибыль, так как на фоне санкций в концерн для приобретения комплектующих стали обращаться российские производители рентгеновской техники.

При этом также гендиректор концерна указал на разработки «Алмаз-Антея» в нейрохирургической навигации. Созданная концерном система позволяет видеть зону головного мозга и позвоночника хирургу на операционном экране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальные технологии производства лопаток авиационных двигателей внедрила государственная корпорация «Ростех».