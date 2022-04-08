Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении врача районной поликлиники Алёны Семёновой, которая, по версии следствия, вместе с сообщниками, за вознаграждение выдавала фиктивные справки о вакцинации от COVID-19 без проведения прививки. Об этом 8 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Pixabay.com В суде

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли преступную деятельность организованной группы медработников и посредников, продававших гражданам сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Услугами недобросовестных медиков воспользовались не менее 1,5 тыс. горожан.

Как заявил представитель следствия в суде, Семёнова, будучи врачом городской поликлиники №54, за вознаграждение в 10 тыс. рублей, вносила недостоверные сведения о вакцинации от COVID-19 в медицинский регистр, входящий в состав ЕГИСЗ, с указанием о введенной вакцине «Гам-КОВИД-Вак».

"Суд запретил Семёновой общаться со свидетелями по уголовному делу, находиться в местах проведения массовых мероприятий, использовать средства связи, за исключением общения с защитником, следователем, правоохранительными органами и пользоваться интернетом», — уточнили в ОПС.

Напомним, в отношении семи фигурантов, в том числе двух врачей и медсестры, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ. Устанавливаются всеэпизоды преступной деятельности группы.