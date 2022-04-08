Донецк, 8 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике с применением РЗСО. Об этом 8 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

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В 10:05 с украинских позиций в Новомихайловке обстрелян населённый пункт Александровка. Из БМ-21 «Град» по нему выпущено десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 апреля украинские войска обстреляли Ясиноватую.