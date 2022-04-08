Высокоточные ракеты уничтожили прибывшую в Донбасс украинскую технику
Москва, 8 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Прибывшая в Донбасс из резерва военная техника украинских войск уничтожена ударами высокоточных ракет воздушного базирования. Об этом 8 апреля сообщили в Министерстве обороны России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
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В министерстве рассказали, что прибывшую на железнодорожных составах военную технику и вооружение резервов украинских войск уничтожили высокоточные ракеты воздушного базирования.
Уточняется, что удары наносились по целям на станциях Покровск, Славянск и Барвенково.
Кроме того, возле Одессы уничтожен центр подготовки иностранных наёмников.