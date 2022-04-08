Москва, 8 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Пункт сбора и подготовки иностранных наёмников в районе Одессы уничтожен в результате высокоточного ракетного удара. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил 8 апреля на брифинге.

Mil.ru Стрельбы крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион»

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По центру, где готовили иностранных наёмников для боевых действий на стороне Украины, выпустили ракеты берегового комплекса «Бастион». Цель находилась в районе села Красносёлка северо-восточнее Одессы, уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Минобороны проинформировали об уничтожении скопления украинской военной техники в Житомирской области.

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