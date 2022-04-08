Брянск, 8 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализированы четыре новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в региональном оперативном штабе. От осложнений при инфекции скончались девять человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области выявлено 159 328 носителей коронавируса. завершили лечение выздоровлением 153 969 человек, в том числе 156 — выписаны за последние сутки. осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 845 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 726 682 исследования на коронавирус.