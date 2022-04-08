Орловский губернатор встретился с российскими бойцами на передовой
Орел, 8 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с орловскими бойцами СОБРа и ОМОНа, находящимися на передовой, в ночь на 8 апреля. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
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«Сегодня посетили наших ребят, СОБР, ОМОН, кто на передовой находится», — сказал на видео глава региона.
Он отметил, что не от себя лично, но от каждого из жителей региона он поблагодарил бойцов.
Губернатор от жителей региона и орловского бизнеса передал бойцам подарки, квадрокоптеры, спальные мешки, палатки, запасные комплекты обмундированиях, нижнее белье, орловские продукты.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию, направленную на защиту Донбасса и денацификацию Украины.