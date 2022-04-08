Орел, 8 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с орловскими бойцами СОБРа и ОМОНа, находящимися на передовой, в ночь на 8 апреля. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Orel-region.ru Андрей Клычков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Сегодня посетили наших ребят, СОБР, ОМОН, кто на передовой находится», — сказал на видео глава региона.

Он отметил, что не от себя лично, но от каждого из жителей региона он поблагодарил бойцов.

«Вручили награды, звания, подарки, письма орловских школьников бойцам и просто пожали руку ребятам, стоящим на первом крае. На любой вопрос: Что вам нужно? Отвечают: У нас все есть! Но в глазах видна радость встречи, знакомые лица с родины, приветы, разговоры как мы живём, вручение знамени Орловской области как символа нашей области и как символа того, что область вместе с нашими бойцами, символа Победы!» — написал глава региона.

Губернатор от жителей региона и орловского бизнеса передал бойцам подарки, квадрокоптеры, спальные мешки, палатки, запасные комплекты обмундированиях, нижнее белье, орловские продукты.

«За прошедший месяц среди наших бойцов нет потерь. За это отдельное спасибо сказал командирам СОБРа и ОМОНа. Мы ждём их всех домой живыми и невредимыми!», — написал Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию, направленную на защиту Донбасса и денацификацию Украины.