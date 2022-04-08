Донецк, 8 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения 34 мирных жителя. Об этом 8 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные Минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что с 09:00 7 апреля до 09:00 8 апреля, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 34 жителя республики. Из них 33 человека находились на ранее освобождённых от украинских войск территориях.

В республике для помощи пострадавшим в результате артобстрелов проходит бессрочная акция «Сдай кровь — спаси жизнь».