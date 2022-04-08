Париж, 8 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае своего переизбрания на выборах первым лидером страны, с кем он встретится, будет канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я думаю, что понимание, которое есть между Францией и Германией, помогает структурировать многие вопросы в двусторонних отношениях… а также в международных делах, поэтому да, это будет Олаф Шольц», — сказал Макрон в эфире радиостанции RTL, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, двенадцать кандидатов претендуют на место в Елисейском дворце: действующий президент Эммануэль Макрон, Натали Арто, Николя Дюпон-Эньян, Анн Идальго, Янник Жадо, Жан Лассаль, Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон, Валери Пекресс, Филипп Путу, Фабьен Руссель и Эрик Земмур.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля.

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