Перпиньян, Франция, , 09:22 — REGNUM Франция готова к тому, чтобы ей управляла женщина. Об этом кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила на предвыборном митинге в городе Перпиньян на юге страны.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Ле Пен, один из лидеров президентской гонки, напомнила, что в апреле 1945 года француженки обрели право голосовать на муниципальных выборах. С тех пор прошло 77 лет, но кое-что не изменилось: женщина ни разу не руководила государством.

«Женщина в Елисейском дворце — уже одно это стало бы главным изменением на этих выборах», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что уже ни у кого нет серьёзных сомнений в том, что женщина способна быть президентом. Франция к этому готова, и текущая ситуация абсурдна. Избрание женщины главой государства указало бы на демократическую зрелость перед лицом других европейских стран.

Ле Пен — не единственная женщина, претендующая на президентский пост. Свои кандидатуры также выдвинули мэр Парижа Анн Идальго, учительница Натали Арто и действующая глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов во Франции пройдёт 10 апреля, второй тур — 24 апреля. Для участия в выборах зарегистрированы 12 кандидатов, в том числе действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Читайте также: Politico: списывать Ле Пен со счетов пока рано