Магас, 8 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ингушетии почти месяц не регистрируется смертей от COVID-19. Последний случай летального исхода был зафиксирован 19 марта. Среди субъектов Северного Кавказа республика занимает первое место по наименьшей смертельной статистике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в регионе скончались от осложнений после заражения коронавирусом 548 человек. Такие данные приводит 7 апреля федеральный оперативный штаб. В Ингушетии за прошедшие сутки было выявлено всего 28 случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась для 13 человек.

«Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, 102 человека госпитализированы, из них 23 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом: семь — в реанимации, два — на ИВЛ», — сообщила накануне, 7 апреля, пресс-служба правительства региона.

Кроме того, в настоящее время в республике лечится от COVID-19 амбулаторно 921 человек.

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