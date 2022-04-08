Магас, 8 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Ингушетии состоялся митинг, посвященный восьмой годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики. Его участники также выразили поддержку военнослужащим малого военного корабля «Ингушетия», который несет службу в составе Черноморского флота и с первых дней участвует в спецоперации на Украине.

Ingushetia.ru Митинг в Ингушетии в поддержку ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Мероприятие прошло на Мемориале памяти и славы в городе Назрани. В нем участвовали представители органов власти, общественных организаций, жители города, активисты, волонтеры, юнармейцы. В ходе митинга были высказаны слова поддержки жителям ДНР, которые в течение восьми лет жили под давлением украинской власти, подвергаясь обстрелам и нападениям бандеровцев и неонацистов.

Была также высказана единодушная поддержка российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.